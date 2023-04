Piazze, oggi via alla manutenzione: un piano anche nel centro storico a Pirri 

Iniziano oggi da piazza Garibaldi i lavori di manutenzione straordinaria delle piazze cittadine.

Prima di tutto sarà risistemata la pedana lignea che era stata danneggiata inavvertitamente da un mezzo dei vigili del fuoco durante un intervento. Prevista inoltre la rimessa in funzione dei servizi igienici e il ripristino della piattaforma elevatrice per disabili che collega il piano della piazza a quello di accesso dei servizi.

Le altre piazze

A seguire gli interventi altri di riqualificazione urbana in piazza delle Aquile, dove verranno sostituiti i parapetti in cristallo oggetto di atti vandalici, piazza Marzabotto e piazza Massimo d’Azeglio, in cui sono previsti interventi di riqualificazione del verde urbano, nuove pavimentazioni, il posizionamento di giochi per bimbi, nuovi arredi, e la messa in rete delle piazze locali, attraverso un progetto di più ampio respiro, volto a riqualificare l’intero ambito urbano della Municipalità di Pirri.

Intervento da 1,1 milioni