Piazze e strade tra danze e colori 

Non c’è Europeade senza polemica, non c’è Europeade senza vera festa. Vera perché i canti e i balli per le strade travolgono e coinvolgono inevitabilmente tutti, partecipanti, cittadini e turisti. Dopo la giornata inaugurale di mercoledì sera al Frogheri, che si è trascinata dietro le polemiche perché ancora una volta lo stadio si è rivelato troppo piccolo per contenere tutti (e con servizi igenici solo all’esterno), ieri la festa è entrata nel vivo con i 117 gruppi di 17 nazioni diverse che hanno invaso le piazze della città già dalla mattina e fino alla sera. Traffico in tilt, ma tanti curiosi in giro e social invasi dai video delle esibizioni e da qualche segnalazione di disagi.

Nelle piazze

«Questa era la festa che immaginavamo, a cui non volevamo assolutamente rinunciare», ha detto nella serata inaugurale Alessandra Todde, la presidente della Regione che si è impegnata con il commissario del Comune Giovanni Pirisi in una corsa contro il tempo per organizzare tutto. Festa ben lontana dalla perfezione, ma che ha colto lo spirito dei gruppi capaci di travolgere con la loro allegria. «Bene così - dice Giada mentre corre tra i tavoli del locale Nuovetrequarti, che ha aderito al sistema di ristorazione per i gruppi tramite l’app -. Si devono prenotare, e noi siamo pronti ad accoglierli: un pasto e l’acqua». Mercoledì notte però l’app non era utilizzabile. Francesca ha trovato un’opportunità. La mattina in un locale, il pomeriggio in un altro. «Sono stanchissima - dice alle 15 - mi riposo e poi vado in un altro bar. Molti non hanno trovato personale». L’appello dei baristi è alla tolleranza sull’ordinanza che impone la chiusura all’una di notte. Perché la vera Movida con ungheresi e portoghesi non la puoi spegnere a comando. «Non capiscono, c’è voglia solo di fare festa». Oggi dalle 9 esibizioni a Le Grazie, Giardini, piazze Satta, Mameli e Italia. Domani alle 18 la sfilata.

Le polemiche

Le maggiori rimostranze per l’alloggio. Alcuni gruppi lamentano l’impossibilità di avere un posto dignitoso per dormire, sistemare i preziosi abiti tradizionali. C’è chi, come Piera Pi, ricorda la sua Europeade a Madrid: «Nel 2011 dormivamo in una palestra, in sacchi a pelo. Pochissimi bagni, mi lavavo in un lavandino, file lunghissime nel cuore della notte. Siamo ancora tutti vivi e vivi sono i ricordi di quelle giornate a 50° all’ombra, allegre e ricche, e anche quelle notti dove il pavimento era tutto quello che desideravamo quando crollavamo dalla stanchezza. In eventi di questo genere chi non ha spirito di adattamento è meglio che stia a casa! Non potrebbe mai apprezzare la ricchezza e la bellezza dell’incontro con persone tanto diverse con cui si condivide tutto. È in questa condivisione che ci si conosce e ci si riconosce. Tutto quello che sembra disagio, fatica, scomodità diventa spesso ricordo di esperienze indimenticabili». C’è chi come Tonino Frogheri del Presidio turistico nuorese parla di «amara constatazione che Lollove e l’Ortobene non sono inseriti nei luoghi della festa».

RIPRODUZIONE RISERVATA