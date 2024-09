Piazze e strade si animano grazie allo sport 

Una grande festa dello sport che coinvolgerà 20 associazioni di San Gavino. Domani dalle 8 alle 21 le strade del paese e in particolare via Roma, piazza della Resistenza, piazza Marconi e la Galleria del Civis si trasformeranno in un grande palcoscenico per SportCity Day 2024 e in tutto saranno coinvolte più di mille persone tra sportivi e volontari.

È entusiasta il sindaco Stefano Altea: «Le associazioni offriranno varie attività motorie all’aperto, coinvolgendo i cittadini in momenti di sport e divertimento nelle piazze e nelle strade della nostra cittadina. Invitiamo tutti a unirsi a noi per festeggiare l’attività fisica e il benessere nella nostra comunità».

Parteciperanno le associazioni Albatros, Anziani sempre giovani, Anziani solidali, Ginnastica ritmica Fantasia, Italpiombo Santa Teresa, Monreale Calcio, Progetto danza, Sporting tennis Club, Vitalis basket, Atletica podistica San Gavino, Compagnia medievale Monreale, Pro Loco, Centro sportivo italiano, Delfino sport, Polisportiva Eleonora D'Arborea, Pallavolo club Monreale, Monreal bike, Società ginnastica Dafne, Tennis club Monreale e l’associazione di volontariato Monreal Soccorso per il servizio di presidio durante la manifestazione.

