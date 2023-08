Piazze e strade invase dalle bacche: pericolo per i pedoni  

Orribili per la vista, puzzolenti per l’olfatto, pericolosi per le ossa. Come ogni anno in questo periodo, si rivedono i tappeti di bacche dei ficus (microcarpa) che cadendo di continuo rivestono strade, piazze e marciapiedi. Poi il caldo torrido fa il resto, trasformando quei frutti di colore marrone in una poltiglia scivolosa. Un pericolo per tutti i pedoni, in particolare per gli anziani, per chi spinge un passeggino, per le persone con disabilità. Accade in piazza del Carmine, Gramsci, ma anche in viale Trieste, viale Regina Elena. «Spazzamento e lavaggio di strade e piazze, nonostante siano stati raddoppiati, non sono sufficienti per risolvere il problema», dice l’assessore Guarracino. «La caduta delle bacche avviene ogni anno tra agosto e ottobre», spiega Gianluigi Bacchetta, direttore del Centro conservazione biodiversità e della banca del geoplasma della Sardegna. «Al di là della pulizia, l’esperienza di qualche tempo fa in piazza Yenne, con l’utilizzo di micro-reti che proteggevano dalla caduta delle bacche, è la soluzione preferibile», aggiunge. E conclude: «I ficus sono alberi indispensabili: assorbono Co2 e anidride solforosa, forniscono ombra che mitiga gli effetti del cambiamento climatico e rappresentano una “sede” per una biodiversità animale importante ». ( ma. mad. )

