Piazze e strade con violette e margherite 

La città si veste di fiori. Da ieri mattina gli operai della Avr, la ditta che si occupa della gestione del verde pubblico in città, sono impegnati a sistemare margherite, primule e violette nelle aiuole delle più importanti strade cittadine, da via Porcu alla zona davanti al Comune, a via Vittorio Emanuele e piazza IV Novembre. Un tocco di primavera per abbellire i quartieri con la speranza, come successo peraltro di recente in via Porcu, che qualcuno non si porti via i fiori per piantarli in casa propria.

Proseguono anche i lavori al parco Matteotti in via D’Annunzio dove è stato seminato il nuovo prato verde nella zona sotto i pini che erano stati tutti potati di recente. È una delle tappe del restayling del giardino che riguarda anche la riattivazione della grande fontana. Gli operai stanno rifacendo la pavimentazione del fondale e l’impianto di irrigazione prima di riazionare i getti d’acqua. (g. da.)

