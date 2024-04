Piazze e parchi nel mirino dei vandali 

L’ultimo episodio a Sestu è capitato pochi giorni fa: in piazza Primo Maggio una panchina è stata distrutta. L’ennesimo atto di vandalismo in città. Nel parco Laconi i residenti hanno chiesto più volte le telecamere perché la notte qualcuno salta sui giochi per bambini, come giostrine o trampoli a molla, rompendoli. Situazioni simili anche nell’area verde in via San Gemiliano: qui sono stati distrutti i punti luce. Sestu non sarà certo una città in mano ai vandali e molti residenti parlano di situazione tutto sommato tranquilla. I problemi sarebbero dovuti a gruppetti di ragazzi poco educati, che la notte si scatenano.

La noia

In una mattina di sole invece c’è chi si diverte tirando un calcio a un pallone: «Di certo noi non c’entriamo», dice Gabriele, «e non sappiamo chi possa essere stato. Però forse la notte qui non c’è nulla da fare. Non ci sono molti locali notturni né trasporti per andare altrove. Quindi purtroppo c’è chi beve un po’ troppo e si sfoga così». «Dispiace e fa arrabbiare vedere comportamenti simili», dichiara a caldo Mario Alberto Serrau, assessore a Sport e Servizi Sociali. «Siamo uno dei paesi col maggior numero di società sportive, tante possibilità per chi vuole trovarsi una passione e una valvola di sfogo. Poi c’è il centro giovani, e l’attività degli educatori di strada, in prima linea per incontrare i ragazzi e mostrare loro che ci si può divertire in modo sano e non distruttivo». Un’attività che il Comune ha messo in campo da un anno, ottenendo anche buoni risultati.

Le criticità

Intanto piazza Primo Maggio, una delle più vecchie di Sestu, resta in condizioni non ottimali: molte panchine negli anni hanno perso la spalliera, oppure è stata rotta. E anche la pavimentazione lascia a desiderare. «Oramai ha i segni del tempo che passa», commenta Massimiliano Bullita, assessore all’Arredo Urbano e vicesindaco, «sarebbe necessario un intervento completo visto anche che ha perso la funzionalità di spazio per spettacoli a causa delle norme di sicurezza sempre più stringenti. Purtroppo mancano i fondi per il suo rifacimento, quindi abbiamo fatto un sopralluogo e incaricato il responsabile dell’ufficio tecnico comunale affinché vengano ripristinate le panchine e sistemati nuovi cestini portarifiuti in sostituzione di quelli deteriorati». La sindaca Paola Secci continua: «Ha bisogno di una manutenzione straordinaria, è datata e con gli arredi urbani malandati e vandalizzati. Sino ad alcuni anni fa qui si sono svolte delle attività culturali e di spettacolo. Dopo aver provveduto ad adeguare il Parco della Musica e altri spazi più idonei per svago e cultura, ci stiamo occupando anche di questa piazza».

RIPRODUZIONE RISERVATA