Piazze, aiuole e aree pedonali: quattro paesi cambiano volto  

Piazze, aree verdi, percorsi pedonali. Saranno investiti nella rigenerazione urbana i contributi regionali assegnati ai piccoli comuni del Parteolla (Serdiana, Donori, Soleminis e Barrali). Il progetto definitivo, coordinato dall’Unione dei Comuni, è stato approvato all’unanimità dalla giunta esecutiva. Il finanziamento complessivo ammonta a 300mila euro e sarà equamente diviso tra i quattro paesi con meno di 5.000 abitanti.

A Soleminis si interverrà nel parco di via Cuccuru per la sistemazione del percorso pedonale di circa 300 metri che costeggia il rio Mitz’e Murgia. Nell’attuale camminamento in terra battuta sarà messa in posa una pavimentazione in calcestruzzo colorato. Nell’area verranno inoltre integrate le attrezzature per la pratica sportiva all’aperto.

A Barrali si interverrà nell’area verde tra via Berlinguer e via Caduti di Nassiriya con la sistemazione dei marciapiedi, l’estensione della zona verde e la realizzazione di un percorso pedonale. A Donori si faranno interventi di manutenzione in piazza Italia (copertura delle pensiline e sistemazione dei rivestimenti murari), piazza Follesa (copertura dell’area giochi) e piazza Aresu (ripristino della pavimentazione con la rimozione delle parti degradate e la posa di nuovi lastroni). A Serdiana , infine, sarà riqualificata la piazza Aldo Moro con il rifacimento della pavimentazione e la sostituzione dei giochi per bambini.