Piazzale Segni, complesso edilizio e zona verde 

Supermercati, ristoranti e uffici da distribuire su oltre 14mila metri quadri e una nuova area verde davanti al PalaSerradimigni. È il Piano Urbanistico attuativo, discusso in Commissione a Palazzo Ducale, e che prevede una serie di costruzioni nella sottozona G1, quella riferita ai servizi, vicino a piazzale Segni. Area divisa nel “sub-comparto A” e “sub-comparto B”, con la seconda che, attraverso i suoi proprietari, non ha aderito invece alla proposta di intervento. Nel primo caso le società Icort, Lombarda Costruzioni e Tilocca hanno presentato al Comune il Pua, articolato in tre sotto-unità di intervento, localizzate negli spazi incolti di solito dedicati a ospitare la giostra. L’A1, come illustrato dall’assessora all’Urbanistica Maria Francesca Fantato e dal dirigente del settore Gianni Agatau, comporta la realizzazione “di un unico corpo di fabbrica” con destinazione d’uso relativa a strutture direzionali, ovvero gli uffici, commerciali- dai supermarket ai ristoranti- e sanitarie, coi relativi parcheggi. Volume più imponente con l’A2 - quasi 9mila mc - che avrà le stesse destinazioni mentre l’A3 (10564 mc) non prevede quelle commerciali. Il 10 per cento dell’area sarà ceduto a titolo gratuito all’amministrazione comunale che creerà lo spazio verde con un costo, a carico dei proponenti, di 225mila euro. La pratica, passata a maggioranza, andrà all’esame del Consiglio. (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA