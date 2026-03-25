Piazzale Anglosarda, sì della Giunta comunale ai lavori 

Via libera della giunta comunale alla variante per gli interventi di adeguamento alle norme antincendio del piazzale Anglosarda, nel compendio minerario di Montevecchio. Un passaggio necessario per migliorare sicurezza e fruibilità di uno degli spazi più rappresentativi dei Cantieri di Levante. «Compiamo un passo decisivo per la tutela e la fruibilità di uno degli spazi più importanti dei Cantieri di Levante – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Marcello Serru –. Migliorare sicurezza e decoro del Piazzale Anglosarda non è solo un lavoro importante, ma un dovere verso la nostra storia e verso il potenziale turistico e culturale del compendio minerario».

Il progetto riguarda in particolare la riqualificazione della scalinata di accesso, che sarà riprogettata per garantire percorsi più sicuri anche in caso di emergenza, con rampe regolari, pianerottoli di sosta e rivestimenti in porfido. Prevista la sostituzione del parapetto con una nuova struttura in acciaio zincato e funi inox, conforme alle normative vigenti, e il rifacimento di tratti di pavimentazione del piazzale. Durante i lavori è emersa la necessità di realizzare ulteriori 34 metri quadrati di pavimentazione in calcestruzzo. L’importo dell’intervento resta di 31mila 827,33 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA