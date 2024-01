Piazza Yenne, l’ira degli operatori 

Un ragazzo accoltellato, un’edicola devastata dai vandali, ma anche incassi ridotti di quasi un terzo rispetto all’anno scorso. Passati i festeggiamenti per la notte di San Silvestro, nel cuore della città divampano le polemiche da parte dei titolari dei locali.

Una quindicina quelli che si sono riuniti per fare il bilancio sul Capodanno appena trascorso, contrassegnato da preoccupanti esplosioni di violenza nella zona tra piazza Yenne, largo Carlo Felice e Corso Vittorio Emanuele, tradizionale centro della movida di fine dell’anno.

La protesta

Gli esercenti parlano di un «Capodanno differente dal punto di vista economico registrando anche un 30% in meno rispetto all’anno scorso, nonostante la presenza di tanti avventori». Nel dettaglio i titolari dei locali si riferiscono a quanto accaduto il 31 dicembre: un ragazzo è stato accoltellato e un’edicola è stata vandalizzata.

Da qui la protesta per la mancanza di sicurezza che – a dire degli operatori del settore ricettivo – avrebbe spinto molti a chiudere prima del previsto, visto che non ci sarebbe stata una adeguata vigilanza per gestire i giovani, circa duemila, che si sono riversati in piazza Yenne nonostante l’evento organizzato dal Comune in Fiera con il concerto di Marco Mengoni.

Le polemiche

«La nota peggiore è che Il salotto di Cagliari per un giorno è stato la periferia della città», dicono gli esercenti, «ci siamo messi in gioco per cercare di realizzare un piccolo evento che avrebbe dato un pò di decoro in più in piazza anche grazie alla sicurezza privata prevista nel progetto presentato al Comune, invece la piazza è rimasta abbandonata a se stessa. Veniamo attaccati dall’amministrazione quando arrivano le crociere e mancano i servizi, ma non si prende in considerazione la pulizia della città, non è certo colpa nostra se è sporca, come nel caso della mattinata di lunedì, quando abbiamo potuto registrare l’assenza di operatori ecologici».

Gli operatori avrebbero voluto offrire a turisti e residenti un evento dal vivo come un piccolo concerto di un gruppo di musicisti per animare il cuore della città anche, tra le altre cose, con un dj set. Alla fine, però, non è arrivato il via libera da parte del Comune. (fr.pi.)

