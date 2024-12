Piazza Yenne, esibizione del campione italiano di scacchi 

È un sardo il più forte scacchista d'Italia. L'oristanese Francesco Sonis, 22 anni, si è aggiudicato sabato a Torino il Campionato nazionale assoluto, un risultato storico per l'Isola. Domani il neo campione d'Italia sarà in piazza Yenne per la sua prima uscita pubblica dopo la conquista del tricolore. Si esibirà all'aperto sulla scacchiera gigante allestita di fronte alle casette nell'ambito dell’8° edizione dei Mercatini di Natale. E per l'occasione giocherà bendato, con il commento in diretta di un esperto che guiderà il pubblico alla scoperta delle strategie e di eventuali colpi di scena. L'evento sarà preceduto da un mini torneo che vedrà protagonisti 20 giovani talenti della scena scacchistica cagliaritana. Il vincitore avrà poi l'onore di confrontarsi con Sonis nell’attesissima sfida finale. Appuntamento dalle 18 alle 20,30.

Un tricolore storico. Francesco Sonis è nato il 29 aprile 2002 e ha ottenuto il titolo di “Grande Maestro” il giorno di Ferragosto del 2021. Dopo aver vinto diversi campionati giovanili italiani (Under 12, Under 14 per ben due volte) ha ottenuto un altro storico successo diventando Campione europeo Under 16 nel 2018. Quest'anno si è anche laureato Campione d'Italia Blitz, Rapid e Semilampo nei Campionati italiani di Gioco rapido disputati ad Empoli.

Scacchi e backgammon. Grande spettacolo in piazza Yenne anche giovedì scorso, con scacchiere libere per tutti e una partita in simultanea che ha visto protagonista il maestro Isacco Ibba. Terzo e ultimo appuntamento il 19 dicembre, dalle 18 alle 21. In questo caso la serata sarà dedicata al backgammon, in collaborazione con il circolo cittadino. Previsti mini corsi introduttivi (alle 19 e alle 20). I dadi sono pronti a rotolare.

