Piazza Vittorio Emanuele cambia aspetto 

Stanno per concludersi i lavori di ristrutturazione della piazza Vittorio Emanuele, di fronte alla chiesa del Sacro Cuore e alla scuola elementare.

L’area sta cambiando completamente il suo aspetto. Già dai primi interventi risulta più ordinata e accogliente. Sono stati sistemati anche i prati verdi. Un intervento particolarmente apprezzato dai cittadini che ritrovano uno spazio importante per le famiglie del paese. Un punto di rifemento. Ad annunciare i nuovi interventi nella piazza è stato il sindaco Andrea Floris. Il primo cittadino ha pubblicato un post sui suoi profili social per fare il punto sulla situazione.

«Mi auguro che le aiuole vengano rispettate da tutti», commenta Floris. Un invito esteso a tutti i cittadini che potranno già apprezzare la piazza rinnovata in occasione delle festività pasquali. Gli spazi verranno decorati con rami d’ulivo e palme. Piazza Vittorio Emanuele ospiterà anche i festeggiamenti in onora di Santa Severa, uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità, che quest’anno potrà ritrovarsi in uno spazio che qualche tempo fa era stato al centro di alcune incursioni dei vandali.

