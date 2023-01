Piazza vietata alle auto: è polemica 

Piazza mercato vietata alle auto. L'ordinanza del Comune di Samassi è entrata in vigore il 20 gennaio e riguarda anche la strada d’accesso alla piazza in seguito alla «modifica definitiva della circolazione con la chiusura al transito veicolare».

Le reazioni

Non risparmia il suo disappunto Giancarlo Melis, capogruppo dell’opposizione in Consiglio, che definisce l’ordinanza “priva di significato”: «Si tratta di un’ordinanza punitiva nei confronti di chi è stato sfrattato dal mercato civico, infatti proprio uno degli esercenti, per sbarcare il lunario, si mette di fronte all’entrata del mercato che come si sa è stato chiuso dalla sindaca Muscas. Che senso ha chiudere sei giorni alla settimana e lasciare aperto solo il giovedì mattina? Continuiamo con le solite ordinanze prive di senso». L’accesso sarà garantito esclusivamente in occasione del mercato settimanale del giovedì mattina, oltre che ai residenti e ai soggetti autorizzati. I motivi dell’amministrazione si leggono nella stessa ordinanza: «Piazza mercato e la strada di accesso non hanno attualmente una specifica destinazione d’uso e risultano pertanto aperte alla circolazione e alla sosta di veicoli poiché prive di apposite barriere e segnaletica stradale, il che fa ritenere necessario, al fine di salvaguardare la sicurezza e l’incolumità pubblica, inibire la circolazione e la sosta veicolare al fine di tutelare i cittadini che transitano e stazionano nella piazza». Nessun commento dalla sindaca Beatrice Muscas.

In vigore dal 20 gennaio anche una seconda ordinanza relativa alla viabilità in via Keplero e via Newton, strade adiacenti alla scuola primaria. «Valutate le dimensioni esigue della via, l’assenza di marciapiedi e la numerosa presenza di autoveicoli che transitano nella via durante l’ingresso e l’uscita dalle scuole, si rende necessario apportare delle modifiche al fine di salvaguardare la sicurezza e l’incolumità pubblica durante l’orario di ingresso e uscita dalle scuole, a tutela della sicurezza degli studenti». Qui il divieto di circolazione sarà limitato agli orari di apertura e chiusura della scuola e sarà garantito l’accesso ai residenti e agli insegnanti in servizio.