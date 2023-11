Piazza Veneto, più parcheggi e senso unico 

Rivoluzione nella viabilità attorno a piazza Veneto e al campo scuola Podda, dove arrivano 140 parcheggi liberi e 10 a pagamento, e un nuovo senso unico. Il Comune ha attivato già da ieri il senso unico su via Eugenio Montale, dall’intersezione con via Puglie fino all’intersezione con via Veneto, in direzione dell’omonima piazza. In questi giorni verrà completata la segnaletica orizzontale di regolamentazione delle aree sosta riservate e libere.

L’ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale, Massimiliano Zurru, arriva dopo la delibera della Giunta Soddu che «mira a migliorare le condizioni di sicurezza stradale in una zona particolarmente congestionata dal traffico, soprattutto nelle ore di punta, e per dare risposta alle problematiche prospettate dalle attività commerciali e dai privati, in materia di viabilità e sosta, nell’area urbana ricompresa tra via Montale e via e piazza Veneto con rispettivi incroci e intersezioni». Nel provvedimento, oltre ad intervenire sul senso unico di marcia, sono stati progettati 140 parcheggi liberi, prevalentemente su via Montale. I 10 a pagamento sono previsti in via Veneto nel tratto compreso tra la piazza e via Montale. Quattro gli stalli di sosta riservati ai disabili vicino ai due ingressi del campo sportivo, sei quelli riservati agli autobus.

