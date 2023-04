Piazza Ungheria, proteste infinite 

Non c’è una rastrelliera per parcheggiare le bici e non c’è neppure uno stallo per le moto. A dirla tutta in piazza Ungheria, piazzale ferroviario come la chiamano gli oristanesi, anche i parcheggi per le auto si possono contare sulle dita di una mano. «Posso dirlo che la piazza non mi piace?». Eliminato l’interrogativo, a pensarla così non è solo l’assessore alla Mobilità Ivano Cuccu (senza colpe perché è arrivato in Comune a lavoro fatto) perché a vederla quest’area è di un grigiore desolante tra il fondo di basalto nerastro, quattro panchine e qualche macchia spontanea di verde (gramigna su tutto). Non un fiore che la rallegri: niente. E poi i parcheggi.

I problemi

La nuova piazza ne ha cancellato una cinquantina che nel terminal ferroviario erano indispensabili come il pane. I viaggiatori prima del nuovo look perlomeno trovavano un buco dove sistemare le auto o un parcheggio per la moto. Oggi anche chi aggancia i treni per Cagliari di prima mattina difficilmente ci riesce; i ciclisti, per bene che vada, possono rimediare un palo in mezzo al marciapiede dove incatenare la bici e i motociclisti uno spazietto tra le due auto.

La soluzione è una e una sola: l’apertura del centro intermodale con il suo grande parcheggio collegato con un sottopassaggio con la stazione ferroviaria.

Il Centro intermodale