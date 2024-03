Piazza Ungheria, aiuole trappola e marciapiedi rotti 

Non solo antiestetiche, anche pericolose. «Le lastre in acciaio “corten”, che in piazza Ungheria delimitano le aiuole, sono trappole per i pedoni». La denuncia è di Irene Cancedda, finita malamente sull’asfalto dopo essere inciampata in uno dei bordi, piegato probabilmente dalle ruote di qualche auto. La donna era appena arrivata in treno e si stava dirigendo verso la sua vettura quando ha urtato la lastra ed è caduta. Per fortuna se l’è cavata con qualche escoriazione, ma la rabbia per l’accaduto ha voluto manifestarla anche agli uffici comunali. «Ho segnalato personalmente il pericolo all’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu - racconta - le aiuole, specie all’imbrunire sono molto pericolose, anche perché l’illuminazione è carente».

Non è la prima volta che piazza Ungheria finisce al centro delle polemiche: a pochi mesi dal completamento dei lavori, nel 2022, i bordi delle aiuole erano già ampiamente danneggiati. In più punti le lastre sono state compromesse dalle auto che effettuano manovre sul lastricato. Una situazione di pericolo già evidenziata in più di un’occasione da residenti e pendolari che quotidianamente transitano nell’area antistante la stazione ferroviaria. ( m.g. )

