Piazza Umberto riapre al pubblico 

Riapre oggi la centralissima piazza Umberto. Interessata da lavori di rifacimento che vanno avanti ormai dai primi giorni di maggio dell’anno scorso, vedrà oggi la riapertura della parte centrale. Il cantiere resterà aperto nelle parti laterali dove subito dopo Pasqua, dovranno essere eseguiti i lavori di completamento, così come previsto dal progetto. Anche la processione del Venerdì Santo riprenderà questa sera il suo tradizionale percorso storico. I simulacri escono alle 20 dalla Basilica, per percorrere via Regina Margherita, via Cavour, via XX Settembre, via Garibaldi, via Perret, corso Vittorio Emanuele, piazza Umberto, via Regina Margherita e rientro in Basilica. «Non ci sono più ragioni affinché rimanga chiuso il percorso centrale fino a via Regina Margherita - ha detto il sindaco Ignazio Locci - si tratta anche di andare incontro alle esigenze della città e soprattutto dei commercianti che hanno pazientato tutto questo tempo. Sarò io stesso in piazza a sovrintendere la riapertura». Ieri, gli operai della Ceb cooperativa Bindua, coordinati da uno dei titolari, Giampaolo Congiu, hanno liberato la parte centrale e sistemato attrezzi e materiale al lato della piazza dove i lavori continuano. (s. g.)

