Piazza Tre palme? Una abbattuta, le altre 2 moribonde 

Gli oristanesi continuano a chiamare piazzetta “Tre Palme” quella che per il postino è piazza Martini, nonostante il punteruolo rosso abbia eliminato una pianta e prima che si pensi farà fuori anche le altre due. Non più “Tre Palme”, gli oristanesi dovranno abituarsi a chiamare la piazzetta del centro storico con il nome di battesimo. A meno che il Comune non faccia seguito alle promesse e sostituisca la palma triturata da anni con un’altra della stessa specie e si impegni a combattere senza pause il micidiale parassita che da qualche tempo ha ripreso a succhiare la linfa vitale alle 338 piante sopravvissute. Il Punteruolo rosso, comparso in città nel 2004, in questi dieci anni ha dimezzato il patrimonio palmizio cittadino e ancora continua a picchiare duro creando grossi danni non solo in piazza Tre Palme ma nel parco di viale Repubblica e lungo la stessa strada nel tratto che guarda la zona sportiva di Sa Rodia. A aprile scorso l’assessorato all’Ambiente del Comune aveva incaricato Oristano Servizi attraverso una ditta specializzata di Verona a effettuare sulle 338 palme un trattamento contro il Punteruolo rosso. Un intervento che avrebbe dovuto seguire quelli degli anni passati ma che non sembra aver portato a grandi risultati. ( a. m. )

