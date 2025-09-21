Piazza Togliatti cambia faccia con i lavori in corso 

Sono cominciati i lavori di riqualificazione di Piazza Togliatti: l’amministrazione comunale realizzerà un nuovo vialetto trasversale, sistemazione della zona palco con l’ampliamento di una zona verde che sostituirà l’asfalto.

La depavimentazione ha dei costi considerevoli, con la rimozione delle superfici impermeabili e la necessità di una pianificazione accurata per garantire la sostenibilità degli interventi. Tuttavia, con il crescente riconoscimento dei vantaggi ambientali e sociali, sempre più località del paese andranno sostituite con il depaving (ritorno alla terra) in applicazione alle strategie di sviluppo urbano sostenibile. Il coinvolgimento delle comunità locali e la collaborazione tra enti pubblici e privati sono fondamentali per il successo di questi progetti.

Il primo lotto è stato finanziato dalla Regione, con l’interessamento di Rossella Pinna, consigliera nella precedente consiliatura regionale. Soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici Marcello Serru: «Abbiamo redatto un masterplan generale su più lotti che saranno realizzati man mano che saranno recuperati ulteriori fondi, per rendere sempre migliore uno dei punti più importanti di Guspini e del quartiere di Is Boinargius a cui teniamo molto»

