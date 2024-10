Piazza Tina Anselmi, vandali in azione 

Bottiglie di vetro sparse, un tombino pericolante e panchine sfregiate. Sono queste le condizioni della nuovissima piazza Tina Anselmi di Pula, presa di mira dai vandali. Sono tante le lamentele dei cittadini della zona, che cercano un luogo tranquillo per passeggiare e rilassarsi in una piazza meno affollata dai turisti.

Gli atti vandalici sarebbero stati commessi da alcuni adolescenti che, di notte, si recano nella piazza provocando diversi danni. L’area è munita di telecamere di sorveglianza di proprietà del Comune che potranno servire per risalire all’identità dei vandali. E c’è la possibilità che le famiglie, dopo le indagini, possano essere chiamate per risarcire i danni.

I residenti

«Frequento spesso la piazza perché porto mio figlio a giocare lì - si sfoga Matteo Giloni, pulese che abita proprio vicino alla piazza - L’avevano ripulita a seguito della festa di San Raimondo, ma l’hanno lasciata totalmente allo sbando. Non è possibile vedere la pineta sporca e la piazza piena di bottiglie di vetro. Non c’è vigilanza delle autorità. È la piazza più nuova di Pula, a due passi dalla scuola media, ma è totalmente abbandonata».

Il Comune

«Siamo a conoscenza di questi atti vandalici nella piazza Tina Anselmi - dice il sindaco Walter Cabasino - purtroppo non possiamo avere un vigile che piantoni stabilmente tutti i giorni quella zona. È una situazione spiacevole sulla quale deve intervenire il Comune, certo, ma anche le famiglie. Molti adolescenti sono già stati pizzicati mentre si rendevano responsabili di atti vandalici nella piazza. Cerchiamo in tutti i modi di limitare queste azioni, con l’aiuto anche dei Servizi sociali del Comune che effettuano degli eventi sull’educazione alla legalità. Ma il grande lavoro lo devono fare le famiglie nell’educazione dei ragazzi. Le telecamere di sorveglianza in paese funzionano tutte e abbiamo in programma di posizionarne di nuove molto presto. Abbiamo partecipato a un bando del ministero dell’Interno, e presto capiremo se siamo idonei. Grazie a questo finanziamento potremo inserire delle nuove telecamere in paese».

Il dibattito

Dai banchi della minoranza, si è espressa Ilaria Collu, rappresentante di “Siamo Pula”: «Una piazza totalmente abbandonata come il resto del paese d’altronde - dice amareggiata - un’incuria vergognosa, dalla pulizia al decoro urbano. È necessario maggior controllo e una programmazione più attenta ed efficace. Gli interventi devono essere incrementati come il sistema di videosorveglianza, il più delle volte malfunzionante e insufficiente».

