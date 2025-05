Piazza Tharros, l’ennesima mini discarica  

Nove giorni esatti. Stesso tempo trascorso anche la penultima volta e le precedenti. In piazza Tharros, pieno centro, continua l’abbandono delle buste dei rifiuti. Davanti a locali e palazzine qualcuno lascia la sera i sacchi di immondezza mal differenziata e l’operatore di Formula Ambiente la mattina successiva non li ritira. Il risultato è che le due buste, che con il passare dei giorni diventano cinque/sei, rimangono a marcire ai piedi di un albero oltre una settimana; sino a quando finalmente qualcuno interviene. Come ieri appunto quando tre vigili urbani, con in testa il comandante, hanno aperto quelle buste lasciate nella piazza venerdì 23 per cercare di individuare il responsabile della mini discarica.

Quella piazzetta sta diventando di settimana in settimana sempre più il simbolo del degrado cittadino, tra sacchi abbandonati e bidoni dei rifiuti dei locali parcheggiati tutto il giorno a tutte le ore. E mentre qualcuno pensa di posizionare una telecamere per individuare chi abbandona le buste, nessuno studia un modo per eliminare definitivamente il problema. Eppure una strada ci sarebbe, intrapresa da una quindicina di anni dalle città italiane realmente più virtuose nella gestione della raccolta rifiuti che, spendendo 100mila euro, hanno realizzato isole ecologiche sotterranee. E proprio piazza Tharros ben si presterebbe a creare la prima in città. ( m. m. )

