Piazza sporca, il sindaco sgrida i ragazzi sui social 

Usufruire dei luoghi pubblici e tenerli puliti in modo da permettere ai cittadini di tutte le età di sfruttarli: è questo il messaggio che l’amministrazione comunale di Pimentel lancia attraverso Facebook, dopo aver trovato la centrale piazza Fontana sporca. «Non è la prima volta che troviamo cartacce e non solo lungo la piazza, ci sono i cestini dove poter buttare i rifiuti», afferma il primo cittadino Damiano Aresu, che si appella al senso civico dei suoi concittadini, in particolare dei più giovani che frequentano la piazza nel fine settimana.

Bottiglie di plastica e di vetro, lattine vuote e cartoni di pizza sono i principali rifiuti che vengono ritrovati nella piazza. «La presenza dei ragazzi non ci disturba, anzi ci fa piacere il fatto che rendano così viva una zona centrale del nostro piccolo paese», prosegue Aresu: «Ciò che chiediamo è maggior impegno e rispetto di questi luoghi».

La piazza è frequentata da cittadini di tutte le età, dai più giovani agli adulti e anziani, e al momento è sprovvista di impianto di videosorveglianza. «Non si vuole colpevolizzare nessuno, abbiamo deciso di pubblicare questo messaggio per svegliare un po’ le coscienze: continuate a frequentare questi spazi, ma buttate sempre i rifiuti nei cestini lì presenti», chiude il sindaco.

