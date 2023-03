Piazza Sella esce dalla maggioranza 

Sono diverse le critiche mosse da Mocci e Deidda, riguardo l’operato amministrativo, ma per il sindaco Mauro Usai le esternazioni dei due consiglieri di “Piazza Sella” «sono soltanto il frutto tardivo di una campagna elettorale finalizzata alle prossime comunali. Non prendo nemmeno in considerazione l’ipotesi del ritiro delle deleghe ai due assessori (indicati da Giorgio Oppi e non dai due) che hanno e stanno svolgendo un lavoro encomiabile. - puntualizza - Sull’edilizia scolastica abbiamo ristrutturato ed efficientato tutte le scuole, investito sui nuovi bus. La gestione dei servizi sociali è esemplare, un riferimento per tante altre realtà regionali. Molte delle critiche mosse sul comunicato ricevuto, sono prive di fondamento e dimostrano come in certi casi i consiglieri evidentemente non abbiano nemmeno letto gli atti da loro stessi votati».

Ignazio Mocci ed Eleonora Deidda non faranno più parte della maggioranza che sostiene la giunta comunale guidata da Mauro Usai. Nell’ufficializzare la propria decisione, gli stessi consiglieri del gruppo “Piazza Sella” chiedono al primo cittadino anche il ritiro delle deleghe degli assessori alla Pubblica istruzione (Alessandro Lorefice) e ai Servizi Sociali (Angela Scarpa), considerati “espressione del gruppo”.

Le valutazioni

Le repliche

Gli assessori

Suscita perplessità la tempistica delle contestazioni rispetto all’avvicinarsi delle elezioni. - dichiara Angela Scarpa - Mi si accusa di non aver mai preso in considerazione delle loro proposte, ma la verità è che di queste mai ne ho ricevute, né per le vie brevi, né formalmente. Ho sempre operato dando attuazione alle linee programmatiche di mandato». L’assessore alla Pubblica istruzione Alessandro Lorefice aggiunge: L’attacco politico trae origine soltanto dall’imminente competizione elettorale che vede Mocci e Deidda già protagonisti in uno schieramento politico contrapposto a quello del sindaco Usai. Nonostante intendano screditare l’azione amministrativa di questi 5 anni, mi sento sereno nel rimettere ogni valutazione sul mio operato ai cittadini, consapevole degli importanti risultati raggiunti».

