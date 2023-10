Piazza Sant’Elena, modifiche al traffico sino al 21 dicembre  

Cambia la viabilità attorno a piazza Sant’Elena. Fino al 21 dicembre, in via dell'Oratorio e in via Diaz sono previsti lavori per il carico e scarico di materiali edili voluminosi.

Per questo è stato necessario prevedere alcune modifiche al traffico per garantire la sicurezza e ridurre il più possibile il rischio di intralci ai residenti.

Traffico e sosta

In questo arco di tempo quindi sono previsti la chiusura al traffico e il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Dell’Oratorio e il divieto di sosta lungo il lato sinistro di via Diaz nel tratto compreso tra il civico 59 e il civico 69.

I divieti saranno validi comunque solo in determinati orari e in determinati giorni: oggi e il 12 e poi il 6 e il 23 novembre e ancora il 7 e il 21 dicembre dalle 7,30 alle 13. Intanto in altre strade della città vanno avanti anche i lavori per la posa della fibra ottica . Anche in questo caso, nelle vie indicate di volta in volta, sarà chiuso il traffico e sarà istituto il divieto di sosta.

Nuovo asfalto

Strade chiuse anche per la fresatura e il rifacimento dell’asfalto, secondo il programma stabilito dal Comune. Oggi toccherà a via Trento e a via Eleonora d’Arborea. Domani e mercoledì a via Bonaria e ancora a via Eleonora d’Arborea. Giovedì a via Mori e via Trieste e ancora a via Bonaria, così come venerdì. Lunedì 16 invece a via Porcu e via Bonaria.

