Piazza Sant’Antonio, via libera al progetto 

È solo sulla carta ma già si proietta nello scenario futuro del centro storico. Piazza Sant'Antonio, vecchio cuore cittadino, è pronta ad acquisire ulteriore linfa con il progetto da due milioni di euro che ne riformulerà spazi e contenuti offrendone una dimensione rinnovata. A imprimere il marchio della realtà sui desiderata degli amministratori sono i soldi del Pnrr, infusi nella costola del Pinqua, Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare, e destinati al Comune, ammesso ai finanziamenti.

L'ideazione può adesso percorrere un binario più agevole grazie al semaforo verde della Conferenza dei servizi che, con qualche prescrizione, lo scorso 5 marzo ha accettato il progetto definitivo presentato dal Raggruppamento temporaneo d'impresa. In realtà l'inciampo che ha messo in stand by le operazioni veniva dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, autore di uno stop, risalente a fine 2023, con cui ha chiesto “una richiesta di integrazione e modifica di parte dei contenuti progettuali”. La revisione è stata accolta dal Rtp che ha rimodulato nove punti del disegno complessivo, ricevendo una settimana fa “il parere favorevole con prescrizioni” da parte dell'ente, stessa formula adottata dal settore Pianificazione territoriale del Comune. D'altra parte il progetto contempla una piazza “altra”, in cui verranno realizzati giardini, parchi gioco e spazi pubblici all'aperto, dove saranno, tra l'altro, installati degli arredamenti. E sullo sfondo dell'ex hotel Turritania, anch'esso in fase di riqualificazione, prima evidenza del restyling del centro storico voluto dal “governo” Campus.

