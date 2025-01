Piazza Sant’Andrea, picnic con i vandali 

«Si possono mai dare le perle ai porci?». Non è l’estratto di una lettura dal Vangelo secondo Matteo, ma un commento social di Tommaso Cuscito, cittadino asseminese. Si riferisce indignato ai concittadini che hanno imbrattato tavolo e panche da picnic installate da meno di una settimana in piazza Sant’Andrea ad Assemini: «Uno spreco di risorse in mano a persone immeritevoli».

La denuncia

Valentina Saiu, residente ad Assemini, ha pubblicato sulla pagina Facebook “Assemini in Comune” una foto che documenta una piacevole novità per la piazza all’ingresso di Assemini: «Finalmente, che belli», ha esultato alla vista dei tre set di tavoli e sedie di massiccia plastica riciclata.

Tuttavia ai numerosi “mi piace” si sono uniti altrettanti messaggi poco ottimistici per le sorti del nuovo arredo urbano: «Bisogna aprire le quotazioni Snai per le scommesse - ha detto sarcasticamente Alessandra Cadeddu - una settimana per vederlo disegnato, un mese per vederlo distrutto. Non metto neanche in conto i resti di cibo e bevande». Pronostici azzeccati. Nel fine settimana bottiglie di alcool, lattine e plastiche varie hanno ricoperto il piano del tavolo: «Sapevo sarebbe andata a finire così - ha replicato ironicamente Saiu - infatti si trattava di una foto ricordo». E chiude, insieme ai concittadini, speranzosa: «Mi auguro che non li distruggano e che, comunque, installino le telecamere».

La piazza è già da tempo vittima dei teppisti: «In più occasioni - ha raccontato Candido Mameli, presidente dell’associazione Sant’Andrea - ho trovato bottiglie, vetri infranti, cestini rotti, rifiuti vari anche nei pressi della chiesetta e del loggiato nel quale il nostro gruppo associativo si riunisce per organizzare tante manifestazioni».

L’amministrazione

Sulla questione è intervenuta anche la consigliera di maggioranza Maria Ciaccio: «È bene ricordare che i beni pubblici sono acquistati con i soldi di tutti noi versati attraverso le tasse. Danneggiarli o trascurarli significa non solo mancanza di rispetto verso la comunità, ma anche contribuire ad aumentare il costo del servizio di pulizia. Ogni rifiuto lasciato per terra è un peso aggiuntivo che finiamo per pagare tutti noi». Con lei la collega Luisa Atzori: «Rivolgiamo un invito a tutti: rispettate e fate rispettare le regole di pacifica convivenza e civiltà. Contestualmente ringraziamo gli operatori ecologici che hanno tempestivamente provveduto alla pulizia».

L’impegno

«Questi episodi che in certi periodi diventano più frequenti rispetto ad altri - ha aggiunto il sindaco di Assemini Mario Puddu - ci dispiacciono tanto. Le immagini sono al vaglio della Polizia locale. Le soluzioni non possono essere soltanto le telecamere, ma vanno cercate anche all’interno del nostro impegno quotidiano e in base al ruolo che ricopriamo. Tutti all’interno della comunità cittadina siamo tenuti a dare il nostro meglio e a prenderci cura del patrimonio pubblico che in parte è di tutti e in parte è di ciascuno di noi».

