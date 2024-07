Piazza Santa Maria, i nuovi alberi sono ancora secchi 

Avrebbero dovuto crescere rigogliosi per regalare ombra e abbellire la zona, invece gli alberelli sistemati in piazza Santa Maria, a due passi da viale Colombo, sono piccoli e rinsecchiti. Da quando sono stati messi a dimora, ormai mesi fa, nessun fiorellino è spuntato e del verde delle foglie non c’è traccia.

«Sembriamo nel deserto», lamenta un residente della zona Aldo Giordano, «ho anche provato a versare un po’ d’acqua ma le piantine non hanno dato segno di vita. Il fatto è che le hanno piantate già morte e chiunque, se passa se ne accorge». Lo stesso Giordano quando aveva visto gli operai portare avanti la piantumazione aveva espresso le sue perplessità, «l’avevo detto che quegli alberelli sembravano adatti solo per fare il fuoco e non certo per abbellire la strada ma non mi avevano ascoltato e questo è il risultato».

Al posto delle piantine rinsecchite c’erano prima dei piccoli aranci, «ed erano sicuramente meglio» dice un altro residente Mario Xaxa, 69 anni, «adesso invece sono inguardabili. E noi che speravamo che abbellissero la piazza. Avrebbero dovuto mettere delle piante sempre verdi e che facessero un po’ d’ombra per prendere un po’ di fresco seduti nelle panchine».

