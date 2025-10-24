Piazza Santa Maria cambia volto: nelle aiuole arrivano le palme 

Arrivano le palme in piazza Santa Maria. A sorpresa nei giorni scorsi, gli operai della Avr, la ditta che si occupa della manutenzione del verde pubblico in tutta la città, hanno sistemato le piante nelle aiuole dove un tempo erano stati prima messi e poi tolti gli alberelli rinsecchiti. E in un attimo sembra di essere in un viale sul mare anziché in pieno centro storico.

La piazza si veste di verde dopo un periodo lungo e difficile in cui le aiuole erano rimaste vuote.

Questo tipo di palme non sono soggette all’attacco del punteruolo rosso come precisano dagli uffici comunali: «Sono infatti già ad un livello significativo di sviluppo, non aggredibili dal coleottero» e, cosa non di poco conto, «crescono senza creare problemi alle infrastrutture come strade e marciapiedi». Sono «alberi che producono ombra e sono a basso consumo idrico. Sono del tipo Washingtonia e Syagrus romanzoffiana».

Di certo lo scopo principale delle palme, forse ancora non cresciute a sufficienza per garantire molta ombra, è di ridare decoro e abbellire gli spazi dove da mesi restavano solo le formelle in ferro. Da tempo la ditta Avr, procede alle piantumazioni in tutta la città, sotto la guida dell’assessorato all’Ambiente del vice sindaco Tore Sanna.

