Dopo l’ultimo incidente, in piazza Santa Maria arrivano le multe. Lo spazio, nonostante sia pedonale, è continuamente attraversato da auto e moto che passano a tutta velocità mettendo seriamente e rischio l’incolumità di chi si sposta a piedi. Così adesso per cercare di mettere ordine gli agenti della Polizia locale hanno iniziato a sorvegliare la zona e a multare chi non rispetta i divieti non solo di transito ma anche di sosta.

Sta di fatto però che appena la pattuglia va via il problema si ripresenta subito e la piazza è di nuovo alla mercè delle auto. Questo perché non ci sono più i dissuasori a delimitarla. Erano stati tolti lo scorso settembre per fare spazio al palco della festa di Santa Maria e da allora non sono stati mai più rimessi. Non solo: prima, quando c’erano, erano stati posizionati talmente distanziati tra loro che i veicoli entravano lo stesso comodamente. Tanto più che i varchi sono aperti anche lungo via Garibaldi e l’accesso risulta comodissimo per immettersi poi contromano in via Santa Maria. Adesso i residenti, che avevano già promosso una raccolta firme, sollecitano il riposizionamento dei paletti in ferro anche alla luce dell’incidente che aveva visto un disabile messo sotto proprio da un’auto che passava nella piazza pedonale.

