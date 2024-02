Piazza Santa Barbara pronta entro giugno 

Consegnare la piazza Santa Barbara nel mese di giugno e renderla fruibile anche ai turisti in vista della prossima stagione estiva.Questo è uno dei traguardi che l’amministrazione comunale intende raggiungere dopo l’avvio dei lavori che vedono protagonista la frazione di Nebida.

Grazie ad finanziamento derivante dai fondi del Pnrr riconducibile alle situazioni di degrado sociale, gli interventi che ammontano ad una cifra molto vicina ai 2 milioni di euro, consentiranno di riqualificare alcune aree della frazione. I mezzi di lavoro sono entrati in azione nella piazza Santa Barbara, dove è in opera il completo rifacimento della pavimentazione e degli spazi circostanti, nonché un nuovo pavimento per l’attigua via Canal Grande. «La consegna di tutti gli interventi è prevista per il giugno del 2025 - chiarisce l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru - però le operazioni stanno proseguendo in modo decisamente spedito, tanto da essere in anticipo sulla tabella di marcia. Puntiamo di poter consegnare la piazza per il prossimo giugno, in modo che i cittadini e i turisti possano usufruirne per il periodo estivo». La riqualificazione proseguirà in seguito anche nella superficie di piazza Belvedere, che oltre ad un deciso cambio di look, sarà interessata da degli interventi che contemplano nuovi spazi verdi con percorsi pedonali ed aree attrezzate e dedicate ai giochi per i bimbi. «Partirà anche un piano asfalti per tutte quelle strade che presentano un manto ormai compromesso. - prosegue Cacciarru - Sono diverse le vie interessate, fra queste c’è via Monte Carroccia».

