Piazza San Rocco, cancellati i parcheggi: «Ora basta»  

Dopo il caso di piazza San Giacomo - spedonalizzata per il passaggio del pullman e dei residenti - ora c’è un’altra novità che agita gli animi dei residenti di Villanova. Il riferimento è a un’altra piazza, San Rocco. «Gli operai di Avr (credo siano loro) come infaticabili operose formichine, si sono presentati di buon mattino a proseguire uno degli sport preferiti di questa Amministrazione: la cancellazione dei parcheggi», racconta Carlo Macciò, vicepresidente dell’associazione VivereAVillanova e portavoce del malumore diffuso. «A fronte del pressing che si fa attorno al mercato e ai lavori di restyling, si fa terra bruciata su tutto ciò che c'è attorno», sottolinea riferendosi ai parcheggi. «Abbiamo recentemente inviato una mail all'assessore Marcialis, al sindaco, al presidente della commissione mobilità e ai dirigenti coinvolti chiedendo un confronto su varie tematiche coinvolgenti Villanova. Non ultima quella relativa al problema riflesso, in termini di accessi abusivi dei transfughi di San Benedetto (e non solo) orfani ormai di tutti i parcheggi presenti nell'anello interno del mercato».

Ancora senza risposta, così come la precedente richiesta di convocazione del coordinamento dei quartieri storici «finalizzata a intavolare un dialogo congiunto con l'Amministrazione e non subire passivamente la modifica del Regolamento ztl in corso, come l'ennesima decisione calata dall'alto», osserva. «Sul fronte parcheggi l'Amministrazione si muove proseguendo il lavoro di scure e senza misure compensative, sul fronte dialogo, a dispetto delle linee di principio tanto declamate, ci sono troppo spesso solo parole e monologhi inascoltati. Senza il coinvolgimento delle associazioni e di chi vive il quartiere ogni giorno».

