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Assemini.
17 giugno 2026 alle 00:33

Piazza San Pietro, un nuovo pavimento di granito nel salotto buono 

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Piazza San Pietro ad Assemini si prepara a un restyling volto a coniugare decoro urbano e sicurezza. L’Area Servizi manutentivi, ambiente e igiene urbana ha ufficializzato un piano di interventi mirato alla sistemazione del centro storico, con il cuore della piazza protagonista di una significativa riqualificazione. Si procederà all’affidamento della fornitura di lastre in granito, destinate a colmare le carenze strutturali causate dall’usura. La piazza, storica cornice di celebrazioni religiose, processioni e mercatini natalizi, necessitava di un intervento mirato per preservarne la fruibilità. Il progetto prevede la sostituzione delle pavimentazioni ammalorate con lastre di granito da tre centimetri, garantendo un ripristino di pregio. L’operazione, che coinvolge anche via Leo, via Roma e via San Cristoforo, risponde a un’esigenza di manutenzione costante di un luogo simbolo. L’affidamento, assegnato a una ditta locale per un importo di 6mila euro, segna un passo concreto verso la valorizzazione del centro. Un impegno che ribadisce la volontà dell’amministrazione di tutelare gli spazi di aggregazione, rendendoli più accoglienti per i cittadini che, ogni giorno, vivono la piazza come punto di riferimento essenziale per l’identità asseminese.

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