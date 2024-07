Piazza San Giorgio, gli alberi in salvo: non saranno tagliati 

Nessun taglio. I vecchi alberi di Piazza San Giorgio non saranno abbattuti. Il Comune di Dolianova ha approvato la perizia suppletiva dei lavori di riqualificazione della piazza. La variante al progetto comporterà alcune modifiche alle dimensioni delle aiuole che saranno leggermente ampliate per evitare la rimozione degli alberi. Il nuovo intervento prevede l’eliminazione del marciapiede che delimita la piazza a favore di un percorso di rampe che renderà più sicuri gli accessi.

Previsti anche due piani su altrettanti livelli di quota al posto di un unico piano in pendenza. In questo modo saranno salvaguardati tutti gli alberi a grande fusto di particolare pregio naturalistico posti lungo un filare ai margini della via Trieste.

Nel filare di via Carducci, invece, uno dei due alberi sarà spostato all’interno della nuova aiuola sulla medesima via. I lavori nella piazza San Giorgio prevedono la sostituzione della pavimentazione e degli arredi con l’utilizzo di nuovi materiali di pregio in coerenza con gli altri interventi che hanno riguardato le altre piazze del paese. La sistemazione della piazza San Giorgio rientra nel progetto “Pratzas” con il quale il Comune ha avviato negli anni scorsi la riqualificazione di cinque spazi pubblici: Piazza della Stazione, Piazza Della Madonnina, Funtana de Concia e Funtana Noa oltre alla Piazza San Giorgio. I lavori in alcune di queste piazze stanno per essere ultimati. Per il progetto sono stati stanziati 500mila euro. (c. z.)

