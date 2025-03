Piazza San Giacomo, interrogazione sul bus 

Oggi in Consiglio comunale si parlerà, tra gli altri argomenti, di viabilità, Gigi Riva e Carlo Felice. L’assemblea è stata convocata, alle 18 in prima convocazione, dal presidente Marco Benucci. Alle 17,30 verranno trattate le interrogazioni. Tra queste, quella presentata al sindaco Massimo Zedda e all’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis dai consiglieri di minoranza Giuseppe Farris e Massimiliano Piccoi su piazza San Giacomo, a Villanova. «Il 25 febbraio è stata modificata la viabilità di via San Giacomo, il cui ultimo tratto ad oggi pedonale, è stato aperto al transito delle auto e dei mezzi pubblici in piazza San Giacomo, fino a oggi pedonale», scrivono i due consiglieri comunali. «Si sacrifica un bene comune del quartiere e della Comunità, anche nell’ottica di politiche di riqualificazione dei quartieri storici e dei luoghi di aggregazione giovanile e sociale, privando in parte il quartiere di una delle poche piazze totalmente pedonali».Ferdinando Sechi e Alessandra Zedda hanno presentato una proposta per istituire una giornata nelle scuole cittadine in ricordo di Gigi Riva. Zedda e Sechi propongono il 7 novembre, data di nascita, o il 12 aprile, data di conquista dello scudetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA