Piazza San Domenico, tavolini al completo 

“Aridaje”, ha esultato Italo Pau sulla sua pagina Facebook. Sotto il post c’è la foto di un camion che riporta sedie, tavolini e stufe “a fungo” davanti al suo locale di piazza San Domenico, il Ninnos. Come il suo vicino, il Florio, Pau ha ottenuto dai giudici del Tar la sospensione del provvedimento del Comune che aveva revocato per 18 mesi la concessione per il suolo pubblico costringendoli a ritirare sedie e tavolini.

Ora piazza San Domenico torna a ravvivarsi, almeno sino al 10 e all’11 gennaio, quando i giudici si riuniranno nuovamente per analizzare gli atti.

In due occasioni il Comune aveva contestato ai gestori dei locali una doppia violazione al regolamento perché la musica diffusa all’interno del locale si sentiva anche all’esterno, punita con giorni di sospensione. I titolari delle attività avevano presentato ricorso al Tar vincendo il primo round e ottenendo il congelamento della sospensione della concessione per i tavoli all’esterno. Ma poi avevano perso il giudizio di merito contro il Suape che, in attesa della decisione, aveva sospeso anche il secondo provvedimento nato da un’ispezione dei vigili urbani. Poi il Florio ha presentato appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del tribunale amministrativo, mentre il Ninnos si è già rivolto davanti al Tar contro la decadenza.

