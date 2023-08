Piazza San Cosimo, dove regna il degrado 

I turisti che ci arrivano, guida alla mano, hanno le facce stupite. I residenti e gli altri cagliaritani, invece, incredule o, più giusto dire, indignate. Perché i primi, quando arrivano in piazza San Cosimo dove c’è la Basilica di San Saturnino, la più antica chiesa di Cagliari e uno dei principali monumenti paleocristiani nel Mediterraneo, si aspettano di trovare la storia, l’arte la bellezza. Mentre i secondi vorrebbero “solo” trovare una piazza accogliente, immersa nel verde, ricca di spazi per la socialità, per le famiglie, i bambini, gli anziani. Invece trovano (ed è così da dieci mesi ormai, da quando ruspe e operai sono spariti nel nulla) un cantiere bloccato responsabile di degrado, incuria e sporcizia.

I motivi

La colpa è un problema di natura economica sui lavori che sono a carico della società che gestisce l’hotel “Palazzo Doglio” sulla base di un piano integrato definito con il Comune che garantiva all’hotel la possibilità di sfruttare una maggiore volumetria per i piani superiori in cambio dell’obbligo di riqualificare la piazza e l’intero quartiere. «Vedere piazza San Cosimo in queste condizioni non è certo edificante», afferma Edoardo Tocco, presidente del Consiglio comunale. «Il Comune ha fatto tutto quanto doveva, ora aspettiamo di capire cosa accadrà nell’incontro fissato con la proprietà dell’hotel e l’amministrazione ai primi di settembre. Un fatto è certo», dice ancora, «i lavori devono ripartire il più presto, la piazza va restituita ai cagliaritani». «Il 6 settembre incontreremo il Comune e discuteremo sui dettagli di una situazione economica che è profondamente cambiata», dopo la pandemia e il conflitto Russia-Ucraina, spiega Domenico Bagalà, ingegnere e rappresentante di Palazzo Doglio. «Siamo fiduciosi di trovare un’intesa con l’amministrazione e far ripartire il cantiere: siamo i primi a volere una piazza e un quartiere nuovo e riqualificato», aggiunge.

La partita per sbloccare piazza San Cosimo, però, non è così semplice: la società che deve completare i lavori aveva concordato con il Comune un progetto per una cifra che poi, dopo Covid e guerra, è cresciuta a dismisura dopo che sono schizzati alle stelle i costi dei materiali. A differenza di altri cantieri bloccati in città per le stesse ragioni economiche, però, vedi quello del Bastione di Santa Caterina, qui il problema è che non esiste una previsione di legge che permette di ricontrattare il “prezzo” in caso di rincari eccessivi delle materie prime. E non esiste perché la riqualificazione di piazza San Cosimo non era inserita in una gara d’appalto ma, come detto, figlia di un piano integrato, cioè uno strumento urbanistico, che per semplificare il concetto, somiglia a un “accordo” tra le parti. Diplomazie al lavoro, insomma.

Il paradosso

Il paradosso è che il quartiere, a cui sono anche stati sottratti parcheggi per le auto con la promessa di un rilancio (dove la piazza san Cosimo era “solo” l’elemento centrale), sta peggio di prima. «La cosa assurda è che prima dell’inizio dei lavori non era bella ma con i lavori bloccati la situazione è persino peggiorata», dice Roberto Bachis, titolare dell’edicola che si affaccia in via San Lucifero. «Ormai siamo in ostaggio delle transenne dal 2020, è passato così tanto tempo che molti di noi hanno pure dato un nome a ognuna di queste sbarre che sembrano parte dell’arredo urbano. La piazza è sporca, non si vede più nessuno che la lavi, e spesso e anche ricoperta di rifiuti per colpa dei gabbiani che banchettano sui cestini dei rifiuti. La piazza è completamente abbandonata», rincara Bachis. Che conclude: «Per colpa di questo cantiere infinito anche il lavoro dell’edicola è diminuito: se chi deve terminare i lavori non ha le condizioni economiche per farlo, il Comune si assuma la responsabilità di riavviare i lavori e riqualificare la piazza e si rivalga poi sulla società che aveva l’obbligo di realizzare l’opera».

