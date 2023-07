Piazza San Cosimo, cantiere infinito 

In una città dai mille cantieri bloccati hanno il poco invidiabile record di essere stati i primi. Chi abita o lavora in piazza San Cosimo vive “ostaggio” dal 2020 delle transenne per la riqualificazione dell’area. Lavori che dovrebbero essere e carico della società che gestisce l’hotel “Palazzo Doglio”, sulla base di un accordo di programma definito con il Comune. Oltre a isolare uno spazio dove i pochi anziani e bambini cercano refrigerio, le grate delle recinzioni sono diventate degli immondezzai a misura di gabbiano.

Gli ingabbiati

Roberto Bachis gestisce l’edicola che si affaccia su via San Lucifero. «Il 4 novembre facciamo il primo compleanno, è da allora che qui non si vede neanche un operaio». In compenso si vedono molto bene le transenne. «Siamo ingabbiati da settembre 2020, prima via San Lucifero poi, a gennaio la chiusura completa al traffico». Non sono mancate le incursioni in Comune o le visite di qualche politico. «Chiediamo chiarimenti sul perché i lavori siano bloccati, ci hanno sempre risposto solo con chiacchiere e promesse mai mantenute». Come in un’estenuante partita di tennistavolo «dal Municipio ci hanno “rimbalzati” scaricando tutte le responsabilità sui proprietari di Palazzo Doglio, che però i lavori dell’albergo li aveva completati da tempo». Una partita che dura anni e che sta causando danni pesanti. «La piazza è in condizioni pessime – aggiunge l’edicolante – prima era il punto di ritrovo di anziani, mamme e bambini». Gli affari non vanno certo bene. «Qui non si ferma più nessuno anche per una scelta folle sui parcheggi: le entrate sono calate del 45 per cento».

Poca volontà

«È uno schifo, non dovrebbe mancare molto per concludere i lavori, eppure è tutto bloccato da tempo». Luca Dessy, dal suo negozio di ottica, non riesce a trovare giustificazioni plausibili per lo stop del cantiere. «Non capiamo neanche l’utilità delle fioriere in cemento, diventati spazi per i bisogni dei cani». Piazza San Cosimo è abbandonata. «Manca anche l’illuminazione, d’inverno chiudiamo prima perché al buio non passa un’anima viva».

Morte di un quartiere

Paolina Rivara è la titolare del Caffè Genovese di via Logudoro. «I lavori che avrebbero dovuto portare nuova vitalità hanno ucciso il quartiere. Il cantiere abbandonato è un ricettacolo di rifiuti, l’ambiente preferito dai topi. Inoltre – aggiunge Rivara – i gabbiani riescono a impossessarsi dell’immondezza dei cestini aperti che poi si disperde nella piazza».

Palazzo Doglio

«Stiamo attendendo la convocazione da parte del Comune di un tavolo tecnico, senza il quale non è possibile definire i dettagli e procedere con la realizzazione dei lavori», spiegano i responsabili della struttura alberghiera che avrebbe dovuto realizzare le opere di riqualificazione della piazza. «I lavori si sono fermati per ridefinire la struttura dei costi che è profondamente cambiata da quando fu stipulata la convenzione».

Tavolo tecnico

«La società ha presentato una richiesta, seppur tardiva, per rimodulare i costi e i tempi», conferma Guido Portoghese, ingegnere e consigliere comunale d’opposizione firmatario di un’interrogazione. «Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con il dirigente per valutare possibili soluzioni che poi dovranno essere approvate in Consiglio comunale».

Se ne riparlerà tra molti mesi, nel frattempo si dovrà ancora convivere con sporcizia e abbandono.

RIPRODUZIONE RISERVATA