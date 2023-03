Piazza Roma torna all’antico 

La primavera ha portato con sé l’apertura del cantiere per rimodellare piazza Roma. Dalla Toscana sono arrivate le tre maxi roverelle che verranno piantate nel salotto buono del paese che tornerà all’antico. In più due olivi verranno messi a dimora sul lato destro dell’agorà in direzione sud in un’aiuola mobile che sostituisce il vecchio arbusto al confine con la perimetrazione del sagrato. Un modo per garantire decoro e consentire lo spostamento in occasione delle feste popolari. Cambierà lato anche la pensilina che attualmente è sulla sinistra. In piazza troverà posto anche la colonnina per la ricarica delle auto elettriche. I lavori, seguiti dagli assessori Marco Pinna (Ambiente) e Fabrizio Deiana (Lavori pubblici) dureranno 45 giorni.

