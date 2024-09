Piazza Roma, istruzioni per l’uso 

A Carbonia i lavori in piazza Roma sono iniziati con puntualità svizzera, ma non sempre un automobilista avvisato è un automobilista salvato: l’annuncio del cantiere e la segnaletica non sono bastati a evitare che tanti automobilisti oltrepassassero le transenne convinti che si potesse procedere in mezzo al cantiere. Ieri l’impresa d’appalto si è insediata delimitando l’area e scaricando i materiali nella piazza principale della città, che verrà sottoposta a ulteriori interventi di abbellimento soprattutto nella sezione stradale fra via Manno (interdetta ai veicoli) e via Roma. Il traffico diretto all’area delimitata sta già subendo deviazioni, e per un mese (o forse più) bisognerà mettere in conto qualche disagio.

«Arrivando da via Roma ho visto le indicazioni solo a 100 metri dalla piazza», si lamenta Rosanna Medda, pensionata: «Perché non sono state poste prima, in piazza Italia, all’incrocio fra via Roma e viale Trento?» La stessa osservazione viene da Sergio Muntoni ma vale per un’altra zona interdetta: «Sono giunto alla zona dei lavori da via Ala Italiana e da largo Montuori: qui manca il cartello di divieto di accesso in via Manno che si ritrova all’imboccatura del viale».

Le vie laterali

Le deviazioni comportano che la viabilità gravi sulle strette strade limitrofe, quasi tutte a senso unico: «Non solo hanno direzione obbligatoria – accusa Fabiola Melis, automobilista ieri intercettata dal cronista dopo la salita di via Catania – ma sono anche in condizioni d’asfalto indecenti come via Napoli. Prima di disporre le necessarie deviazioni il Comune ha verificato lo stato di queste vie?» È una perplessità comune fra chi abita nelle strade alternative: «Da domenica – fa notare Renata Secci, residente in via Deledda – dalle nostre parti la viabilità risultava già quasi raddoppiata. L’auspicio è che gli automobilisti mantengano condotte rispettose: con la riapertura delle scuole, qui transiteranno molti bambini».

«Serve il doppio senso»

Mentre si districava in auto fra i percorsi alternativi, Angelo Salis ha lanciato un suggerimento: «Perché non trasformare a doppio senso di circolazione alcune strade alternative giusto per il periodo dei lavori? Significherebbe eliminare provvisoriamente i parcheggi che, magari, potrebbero essere compensati col multipiano di via Verona chiuso ormai da anni».

Il Comune farà le necessarie valutazioni. Gli accessi a via Manno e a piazza Roma sono consentiti solo a residenti, personale delle attività commerciali, mezzi adibiti a carico-scarico merci.

