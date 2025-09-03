Piazza Roma, è l’ora del decoro 

Il palazzo Sotico che ha sostituito il mercato all’aperto con le loggette dei macellai, la tettoia in ferro e lamiera destinata alla vendita del pesce e delle verdure, ha cancellato l’anima e quel particolare fascino orientale che faceva di piazza Roma una vera chicca. Ma questa è, con i suoi difetti ma anche con la sua bellezza e i suoi pregi per cui il salotto cittadino ha tutto il diritto di essere curato, rispettato e non trascurato come accade da tempo. Come fa notare Giorgio Vargiu, responsabile regionale dell’Adiconsum, che non fa sconti: «Potrei citare tanti aspetti che non vanno e tanti altri che portano a un insufficiente livello di decoro. Si deve fare di più e meglio». Difficile dargli torto, sono troppi e troppo evidenti.

Cambio di rotta

L’amministrazione comunale ha deciso di cambiare passo, già ieri mattina una squadra di dipendenti di Formula Ambiente, la società che cura il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e della pulizia urbana, ha restituito il bianco originario alle pietre che contornano piazza Roma con una robusta spazzolata e l’uso di materiale solvente adeguato. «Continueremo con le stesse operazioni in piazza Eleonora, nelle altre piazze e dovunque ci sia traccia di quel materiale, compresa Torregrande quando il lungomare sarà ultimato – sottolinea l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda – Il programma per restituire decoro alla città è prioritario, occorre però che anche i cittadini ci diano una mano adottando comportamenti rispettosi dei luoghi e dell’ambiente». Il “biancone” è solo una minima parte di ciò che serve per dignità a una delle due regine decadute, l’altra è piazza Eleonora.

Il decoro

In tutte le piazze quando i bar spengono le insegne, i tavolini e le sedie vengono messe da parte per consegnare gli spazi agli operatori ecologici, in piazza Roma non accade quasi mai: perché? La mancanza di decoro decoro è anche un ombrellone che fa a pugni con un altro, le sedie e i tavolini durante il giorno disposti alla diavola, i cestini porta rifiuti abbastanza vecchiotti, gli angoli trascurati. «Stiamo provvedendo a sostituire le fioriere per ora» precisa l’assessora Zedda. Ma c’è un problema ancora più grosso: le caratteristiche “spugnose” del basalto e dei sanpietrini, la pietra utilizzata al 90 per cento nelle piazze e le strade vecchie e nuove, sono complicati da ripulire. Assorbono di tutto e di più, l’olio delle fritture e le arrostite carnevalesche con effetti visivi per niente gradevoli. Si può intervenire, ma così come cinque anni venne firmato, l’appalto con Formula Ambiente è improponibile perché quel capitolato non prevede niente di simile. Servono macchinari particolari e solventi non comuni. «Le condizioni si possono rivedere, non mi pare sia un grande problema. Ne parleremo con la società e vediamo di eliminare il problema. Anzi la questione principale resta il regolamento per i dehors e tutto ciò che può servire per ordinare al meglio gli spazi pubblici e soprattutto è necessario che ogni norma venga rispettata. Ormai siamo in dirittura d’arrivo» conclude il sindaco Sanna.

