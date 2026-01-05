Piazza Roma: dissuasori inutilizzati  

La riqualificazione della piazza è iniziata e si è conclusa la scorsa estate, i dissuasori sono presenti da mesi, ma nella stagione dei concerti natalizi che hanno positivamente caratterizzato piazza Roma sino a pochi giorni fa, per garantire la sicurezza il Comune ha dovuto ricorrere alle care vecchie transenne.

Se ne parlerà forse a febbraio (sempre che tutto vada bene) per vedere all’opera i dissuasori elettronici che l'ente ha fatto installare nei due punti di accesso di piazza Roma-Via Manno, nell’ambito degli interventi di riqualificazione che hanno consentito di posizionare i sampietrini e rifare la pavimentazione dei portici.

Uno dei tratti salienti ha riguardato l’installazione di cilindri circolari in acciaio a scomparsa: una volta azionati sbucano dal piano stradale e trasformano in pedonali aree da chiudere al traffico veicolare. Ebbene, questa funzione è stata svolta durante gli avvenimenti natalizi (con afflusso ragguardevole di pubblico) dalle transenne, collocate e rimosse dalla protezione civile.

I dissuasori non sono mai entrati in funzione. «Il nostro obiettivo – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Manolo Mureddu – è renderli disponibili in sicurezza con procedure di utilizzo rispettose delle norme per questo 2026 e per i prossimi anni: l’uso è delicato, bisogna stabilire responsabilità e compiti e lo farà la polizia locale, per quanto ci riguarda i dispositivi funzionano e dal carnevale in poi se servono sono pronti». (a. s.)

