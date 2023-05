Piazza Roma alberata 

La nuova piazza Roma prende forma. Roverelle e olivi sono stati piantati all’interno di aiuole amovibili per consentire lo spostamento in occasione delle feste popolari. «La rivisitazione della piazza - dice il sindaco, Angelo Stochino - è un piccolo pezzo di un intervento più ampio di rigenerazione urbana con la realizzazione dei nuovi parcheggi vicino alle Elementari, del museo a cielo aperto dedicato a Staniss Dessy, la via dei Centenari, la creazione dei b&b interni al perimetro urbano e quelli degli ovili».

