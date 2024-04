Piazza Rocce rosse invasa dai camper, il sindaco dice basta 

Parcheggiati con vista mare, davanti alle Rocce Rosse, accanto alle fioriere effetto corten appena messa in posa. Sono le 20 di mercoledì. Tre camper in sosta. Alle estremità uno con targa tedesca e l’altro francese. In mezzo una famiglia svizzera. Si godono la quiete, sulla terrazza che guarda verso la costa orientale. Benché il codice della strada equipari i camper ad auto e moto, dunque autorizzando la sosta senza consentire l’apertura dei tendalini (pratica che si configurerebbe come campeggio selvaggio), la loro presenza lungo il perimetro della superficie transennata suscita subito polemiche sul territorio.

Il fenomeno si ripresenta puntuale, come consuetudine, ogni anno. In Comune studiano soluzioni per evitare che i camper invadano quell’angolo di Arbatax, che ha tutt’altra destinazione rispetto a un’area di sosta attrezzata. Un’idea sarebbe chiudere i due accessi ai mezzi con le stesse fioriere fresche di trasferimento da corso Umberto.

«È un’ipotesi al vaglio, ma stiamo valutando la pianificazione complessiva dell’area anche perché quel tratto ci garantisce un buon numero di parcheggi», afferma il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu. La carenza parcheggi verrà presto attenuata dalla rimozione delle transenne dalla banchina di levante. Tuttavia non trova limiti, durante le notti, e cresce con il diffondersi di questo modo di fare vacanza, la presenza dei camper in sosta negli ampi spazi della cittadina.