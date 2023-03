Piazza ripulita dai ragazzi 

I soliti sporcaccioni non mancano neppure al “parco Elena”, una delle piazze simbolo di Settimo, nella centralissima via Gramsci. Capita spesso che i visitatori non trovino di meglio che abbandonare bottiglie di birra ed anche altri rifiuti. Il Comune ovviamente è intervenuto in più di una occasione. Ma questa volta a dare una lezione di civiltà agli sporcaccioni ci hanno pensato i ragazzi dell’Anffas che frequentano la sede del paese.

Ragazzi straordinari che questa volta hanno deciso di fare loro la pulizia della piazza. Così sono arrivati con i loro educatori. Ma, pure, con guanti e ramazze e in poco tempo hanno ripulito l’intero parco. Ragazzi di Settimo e dei centri vicini che a fine “lavoro” hanno anche provato una grande gioia, ricevendo il plauso di diversi cittadini e dello stesso sindaco Gigi Puddu, che attraverso il suo sito facebook ha inviato «Un caloroso ed affettuoso ringraziamento ai ragazzi (e ai loro educatori ) dell’associazione Anffas per l’esempio positivo dato anche stamattina con la pulizia del Parco di Elena in via Gramsci». Il sindaco ha anche pubblicato le foto del parco, prima e dopo l’opera di pulizia effettuata dai ragazzi speciali. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA