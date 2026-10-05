Piazza Rinascita, vandali in azione 

Non è un episodio isolato. Piazza Rinascita, il salotto verde di Tortolì, è stata presa di mira dai vandali. A scoprirlo, nei giorni scorsi, sono stati i barracelli. La segnalazione fatta arrivare in Municipio racconta di danni diffusi e reiterati. Nel mirino la panchina situata dietro la casetta dell’acqua, completamente divelta. Poi gli ulivi e gli oleandri messi a dimora con cura nell’ambito della riqualificazione dell’area, spezzati e danneggiati. E ancora: il cancello dell’area cani, forzato e manomesso, e lo sportello della torre centrale di illuminazione, aperto e compromesso con evidenti rischi per la sicurezza. Si tratta di un patrimonio costato anni di investimenti pubblici. Piazza Rinascita non è solo un’area verde. È il cuore del centro cittadino, a ridosso delle principali vie commerciali, dotata di parcheggio, giochi per i più piccoli installati proprio negli ultimi anni, area cani, illuminazione e arredo urbano. Un progetto su cui l’amministrazione ha investito risorse ingenti per restituirlo alla comunità. «Danneggiare questi spazi significa danneggiare un bene di tutta la comunità. Piazza Rinascita è di tutti: rispettarla è un dovere», è il messaggio fermo che arriva dal palazzo di via Garibaldi. L’amministrazione ha annunciato due mosse: l’immediato avvio delle procedure per il ripristino di quanto danneggiato e l’intensificazione della vigilanza nell'area, in collaborazione con le forze dell’ordine e la polizia locale. Ma da sola la sorveglianza non basta. Dal Municipio parte un appello ai cittadini: «Se assistete ad atti vandalici, segnalateli subito».

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