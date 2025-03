Piazza Rinascita rivive con nuovi giochi dopo i raid dei vandali 

La sua denominazione calza a pennello con il processo di rivitalizzazione. Piazza Rinascita respira con i nuovi giochi montati nei giorni scorsi. A primavera (ri)sboccia il parchetto, intitolato a Carlotta e Daniela Locci, sorelline vittime di violenza, gioiello architettonico nel cuore cittadino che resta buono in ogni stagione per gli assalti vandalici e le trasgressioni degli incivili. Sulla sagoma circolare, alla base del maxi lampione, c’è chi abbandona cartoni di pizza, lattine di bibite e resti organici di spuntini di mezza sera.

Il Comune si è adoperato per sostituire i giochi, danneggiati da vandali e usura, che hanno accompagnato due generazioni. «L’intervento - spiega il consigliere con delega all’Ambiente e ai parchi, Riccardo Falchi - rientra in un percorso amministrativo del miglioramento dei parchi giochi della cittadina, con l'installazione di nuove attrezzature che arricchiscono l’offerta per i nostri bambini. Siamo felici di vedere i più piccoli divertirsi e socializzare in questi spazi».

Il nuovo maxi gioco, installato su un tappeto antiurto tra due piante d’ulivo, segna la prosecuzione dell’opera di abbellimento dei parchi giochi. «Questo - puntualizza l’esponente della maggioranza - è solo un ulteriore passo di un progetto più ampio, che prevede interventi non solo in piazza Rinascita, ma anche in piazza Soro, per rendere i nostri parchi sempre più accoglienti e sicuri».