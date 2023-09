Piazza Rinascita, riparati i giochi danneggiati dai vandali 

Il montante dell’altalena era stato reciso alla base. L’azione dei vandali nel parco giochi di piazza Rinascita aveva reso pericoloso il suo utilizzo, per il dispiacere dei bimbi e lo sdegno dei genitori che hanno segnalato l’incuria al Comune. Dal palazzo di via Garibaldi hanno inviato le squadre di manutentori che sono intervenute tra martedì e mercoledì per una manutenzione straordinaria durante la quale i giochi sono stati sigillati per precauzione. Ora le altalene e il dondolo danneggiati, e logorati dall’usura, sono di nuovo disponibili e in sicurezza. Ma al netto dell’intervento attuato dopo le segnalazioni, il parco, intitolato a Carlotta e Daniela Locci, le sorelline di Tortolì uccise dal padre il 26 agosto del 2002, invoca una riqualificazione radicale. Un eventuale intervento per rinnovare l’area è subordinato alla disponibilità finanziaria. «Alcuni genitori - ha spiegato Riccardo Falchi, 33 anni, consigliere comunale con delega all’Ambiente - mi avevano riferito di non portare i propri piccoli al parco perché sentivano il luogo poco sicuro. Raccolte le segnalazioni ho provveduto subito a eseguire un sopralluogo, invitando gli operai al ripristino dei luoghi». (ro. se.)

