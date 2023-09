Piazza Rinascita cambia volto con giochi e nuove aree verdi 

Piazza Rinascita cambierà volto, con percorsi ludici riservati ai bambini e riqualificazione delle aree verdi. In più, guardando al futuro, avrà un varco per avvicinare lo spazio, mai entrata nel cuore della comunità, alla centralissima via Monsignor Virgilio. L’unico polmone verde nel centro urbano invoca interventi per riprendere la centralità perduta nel corso degli anni a favore della strada dello shopping. Il parco di piazza Rinascita, intitolato a Carlotta e Daniela Locci, è spesso snobbato da mamme e papà proprio per lo stato di totale abbandono. Ecco perché la Giunta di Marcello Ladu ha approvato la proposta progettuale che include anche piazza Soro, a Monte Attu, quartiere in cui risiedono oltre 2.500 persone. Il principio è quello di adottare azioni di tutela e promozione delle risorse ambientali anche attraverso la realizzazione di una green community, piano di sviluppo sostenibile del territorio.

Ma nell’ambito della richiesta di finanziamento, tramite fondi regionali destinati ai territori montani, rientra anche il discorso dello spopolamento. «L’ente - spiegano dal palazzo di via Garibaldi - vuole utilizzare il contributo per valorizzare piazza Rinascita e piazza Soro attraverso la riqualificazione delle aree verdi e il posizionamento di percorsi ludici per bambini, migliorando in questo modo sia il decoro urbano che i servizi alla cittadinanza». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA