Piazza Repubblica trasformata in una palestra a cielo aperto 

Fitness, ginnastica dolce o pilates. Grazie a un progetto del Comune, che ha beneficiato di un finanziamento Pnrr di 28 mila euro, la comunità di Lotzorai potrà praticare attività motoria all’aria aperta in piazza Repubblica. Da venerdì sono disponibili le attrezzature montate nell’ambito dell’iniziativa sociale che permetterà a cittadini di tutte le età, dai giovani agli anziani, di fare sport a costo zero in un’area che, da pochi mesi, ospita anche giochi per i più piccoli e nuove panchine. Il progetto dell’amministrazione Mannini ha l’obiettivo di promuovere una corretta, costante e consapevole attività fisica che si concretizza con sport all’aperto, sotto casa, accessibile a tutti, e valorizzare l’area pubblica.