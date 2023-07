Piazza Repubblica,  riapre la corsia chiusa da sei mesi 

La promessa dell’Arst, dopo il riavvio del cantiere della metro in piazza Repubblica lo scorso maggio, era di liberare la strada che da via Grazia Deledda, attraversa via Dante, e sale verso via Pessina, dal cantiere entro luglio. Detto, fatto. Anche in anticipo sul cronoprogramma fissato più volte dal direttore generale dell’azienda regionale trasporti che gestisce il cantiere per la realizzazione della linea 3 della metropolitana, Carlo Poledrini.

Da ieri pomeriggio, infatti, la strada (tirata a lucido con binari e nuova pavimentazione) è stata riaperta al traffico delle auto e dei mezzi del Ctm. Chi arriva da via Dante, direzione San Bendetto, e chi scende da via Grazia Deledda non dovrà più fare quella gimcana per superare l’ostacolo del cantiere e risalire verso il palazzo di giustizia, ma potrà entrare direttamente come accadeva fino a sei mesi fa. Parallelamente è stato chiuso il tratto centrale, quello “preferenziale” tolto ai mezzi del Ctm in cui negli ultimi sei mesi sono transitate le auto, per intendersi: qui l’impresa comincerà a scavare per collegare i binari da un capo all’altro di via Dante. E per questo motivo, in via Tuveri, all'incrocio con via Dante, di fronte alla stazione, attenzione al nuovo restringimento di carreggiata sulla corsia di sinistra (fino a ieri a destra). ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA